«Нивы» в ударе. В двух ДТП под Петербургом пострадали семь человек, двое в реанимации

Двое мужчин на «Нивах», по предварительной версии ГИБДД, стали виновниками серьёзных аварий: один выехал на полосу встречного движения, а другой не уступил дорогу. В ДТП в Гатчинском районе травмы получили пять человек, в том числе ребёнок.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 14 июля около 19 часов на 49-м километре автодороги А-120 «Южное полукольцо», на перекрёстке с дорогой Елизаветино – Скворицы, по предварительной информации, мужчина 1956 года рождения на ВАЗе (по информации «Дорожного инспектора», это ВАЗ-2131 «Нива»), двигаясь по второстепенной дороге, не уступил «Шевроле Ланосу» под управлением мужчины 1971 года рождения.

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В больницу Гатчины ещё до прибытия экипажей ДПС увезли пятерых:

водителя «Нивы» в состоянии средней степени тяжести,

его пассажира 1952 года рождения – в тяжёлом состоянии (его поместили в реанимацию),

водителя «Шевроле» – в состоянии средней степени тяжести,

его пассажирку, женщину 1971 года рождения, – в тяжёлом состоянии (также в реанимацию),

мальчика 2010 года рождения – в состоянии легкой степени тяжести.

Накануне, 13 июля, на дороге Щеглово – посёлок имени Морозова (Всеволожский район Ленинградской области) «Нива» выехала на полосу встречного движения и врезалась в ВАЗ-2107. Водитель и пассажир «семёрки» в удовлетворительном состоянии были доставлены в ЦРБ Всеволожска, передаёт «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Всеволожскому району. Момент ДТП попал на видео.