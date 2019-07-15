Ирина Косова возглавила центр Госэкспертизы в Петербурге

Директором подведомственного Госстройнадзору Петербурга ГАУ «Центр государственной экспертизы» назначена Ирина Косова. 15 июля нового главу представили коллективу, подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе вице-губернатора Николая Линченко, отвечающего за строительный блок.

Косова в 2007-2009 годах занимала должность начальника отдела Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга. Следующие четыре года чиновница работала на посту замдиректора Центра государственной экспертизы. С 2013 года она перешла на должность замгендиректора ФКП «Управление заказчика капитального строительства Минобороны России», затем — заместителя руководителя ООО «Геострой». Является кандидатом технических наук.

Ранее стало известно, что предшественник Косовой – Игорь Юдин - должен был доработать на посту до 12 июля. В феврале 2019 года правоохранительные органы заинтересовались тратами на командировки Юдина, который проживал в пятизвездочных отелях, а летать и ездить предпочитал с комфортом. Чиновник вернул в бюджет около 440 тысяч рублей. В июне, по информации «Фонтанки», Следственный комитет обратился к вице-губернатору Николаю Линченко с просьбой присмотреться, соответствует ли Юдин занимаемой должности.