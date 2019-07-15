Спасавший свой дом при паводке в Иркутской области чиновник подал в отставку «по состоянию здоровья». СК возбудил уголовное дело

Глава Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов подал в отставку. Ранее против чиновника возбудили дело о злоупотреблении полномочиями после того, как появились сообщения, что он будто бы использовал муниципальную технику для расчистки своего участка после наводнения.

Об отставке Худоногова сообщает 15 июля телеканал «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс». По данным агентства, причиной стало состояние здоровья. Исполняющим обязанности главы района назначили заместителя Худоногова Александра Архангельского. Выборы главы Нижнеудинского района состоятся, предположительно, в конце декабря.

Ранее иркутский Следственный комитет возбудил дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Такое решение приняли после того, как проверили ролик, опубликованный в социальных сетях. На видео были сняты участок чиновника и находящаяся там коммунальная техника.

Глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить Худоногова от должности.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня из-за ливней, после которых из берегов вышли несколько рек. Жертвами паводка стали 24 человека, пострадали более десяти тысяч домов. Ущерб оценили почти в 30 миллиардов рублей.