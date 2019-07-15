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15.07.2019 10:16
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На прошлой неделе компанией ARKAN было спасено 4 автомобиля

На прошлой неделе компанией ARKAN было спасено 4 автомобиля

предоставлено компанией ARKAN

В Москве и Петербурге было спасено 3 автомобиля Toyota и один Land Rover.

Две попытки угона произошли во вторник 9.07. Первая – в Петербурге на проспекте Стачек, преступники пытались завладеть автомобилем Toyota Land Cruiser 200, вторая -  в Москве на улице Теплый Стан, под угрозой оказалась Toyota Camry. На следующий день в Санкт-Петербурге на улице Ворошилова была предотвращена еще одна попытка кражи автомобиля Toyota RAV4. Во всех трех случаях злоумышленники действовали после полуночи. Четвертый случай произошел днем на одном из самых излюбленных угонщиками мест – парковке гипермаркета. Land Rover Range Rover пытались угнать от стоянки ТЦ на Московском шоссе. 

Схемы всех четырех попыток угона оказались очень похожими, преступники смогли разблокировать двери, но не преодолели рубеж защиты сигнализации ARKAN. Поэтому владельцы после сообщения оператора о тревоге нашли свои автомобили на месте парковки в целости и сохранности. Все 4 автомобиля спасли установленные на них комплексы ARKAN Control и ARKAN Satellite.

 

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