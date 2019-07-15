«Сапсан» насмерть сбил пешехода в Тосно

Высокоскоростной поезд Петербург — Москва сбил пешехода в Тосненском районе Ленобласти. Мужчина переходил пути в неположенном месте.

Как сообщили в управлении на транспорте ГУ МВД по СЗФО, дорожно-транспортное происшествие произошло около 15:40 четырнадцатого июля. Недалеко от станции Тосно 43-летний житель Чувашской республики переходил железную дорогу в неустановленном месте и оказался на пути у высокоскоростного поезда, следовавшего из Петербурга в Москву. Машинист применил экстренное торможение, но не смог предотвратить наезд. Пешеход погиб.

Задержка в движении поезда составила пять минут.

По информации 47News, мужчина был сбит «Сапсаном».