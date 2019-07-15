СМИ: «Роснефть» попросила 2,6 триллиона рублей льгот на развитие Арктики. Взамен она готова вложить до 8,5 триллиона

Нефтяные компании готовы вложить от пяти до восьми с половиной триллионов рублей в освоение Арктики, но для этого им необходимо получить от России налоговые льготы на сумму до 2,6 триллиона рублей. Это стало известно 15 июля газете «Ведомости», которая ознакомилась с письмом главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина к президенту страны Владимиру Путину. К письму приложены расчеты аудиторской компании KPMG. В письме Сечин просит поддержать проект федерального закона об освоении Арктики с особым режимом для инвесторов.

Как пишет издание, исполнительный директор «Роснефти» оценивает инвестиции в сумму свыше 5 триллионов рублей, в презентации KPMG указана сумма в 8,5 триллиона. Вклад проекта в ВВП России аудиторы оценили в 2 процента в год до 2050 года, а в бюджет — 4,4 триллиона. Для проекта необходимы иностранные партнеры, следует из документа, которым важны долгосрочные фискальные условия с налоговыми льготами.

В письме Игорь Сечин также рассказывает о проекте «Восток ойл», который объединяет несколько месторождений и оценивается в сумму 2,6 миллиарда рублей. По словам исполнительного директора «Роснефти», к проекту присоединяются классные международные инвесторы, которые, однако, в письме не названы. По данным «Ведомостей», президент России поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву «проработать предложение и доложить».

Ранее «Ведомости» сообщали, что «Роснефть» вместе с «Нефтегазхолдингом» попросила президента России Владимира Путина снизить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) или вовсе освободить от него, чтобы инвестировать в развитие единого кластера в Арктике.