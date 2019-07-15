У петербурженки украли любимца. Джек-рассел по кличке Бруно ушёл с вечеринки по-английски и не один

Отдых за городом закончился для петербурженки потерей любимого питомца. Полуторагодовалого кобеля породы джек-рассел украли прямо из номера гостиницы.

По данным «Фонтанки», дама заявила в полицию о похищении днём 14 июля. Она рассказала о том, что сняла номер на базе отдыха в деревне Овраги Приозерского района Ленобласти. Приехала туда не одна, а со своим четвероногим чёрно-белым компаньоном по кличке Бруно. Пока пострадавшая проводила время на природе, пёс сидел в переноске в номере гостиницы. Этим воспользовался некий молодой человек и украл друга семьи. На записях с камер видеонаблюдения видно, как негодяй грузит сумку в свой белый «Митсубиси аутлендер». Возбуждено уголовное дело.

Джек-рассел – охотничья порода собак, выведенная в Англии в конце XIX века. Взрослая особь весит 6-8 килограммов и достигает в холке 25-38 сантиметров. Щенок джека-рассела со всеми документами и родословной стоит в пределах 30 тысяч рублей. «Безродный» обойдётся в два раза дешевле.

Весной, напомним, в Кировском районе Ленобласти угнали автомобиль «Сузуки» с таксой Степой в салоне. История закончилась хорошо – машину со скрученными номерами и её четвероногого охранника нашли в поле под Псковом.