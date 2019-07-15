«Ъ»: Бывшего владельца Антипинского НПЗ задержали в столице по уголовному делу о мошенничестве с кредитами на 3 млрд долларов

Бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова задержали в московском аэропорту Шереметьево при попытке вылететь во Францию. Об этом 15 июля сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, Мазурова подозревают в мошенничестве с кредитами на три миллиарда долларов.

Источники газеты утверждают, что против бизнесмена возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с кредитами, инициатором которого, по предварительной информации, стал Сбербанк. Целью кредитов, по версии следствия, было строительство предприятия, но работы по нему не выполнили.

В группе компаний «Новый поток», через которую Мазуров владел долей в Антипинском НПЗ, утверждают, что задержание произошло после того, как бизнесмен вернулся из командировки в Женеве. Также там добавили, что Мазуров не пытался скрыться от следствия. По словам представителей компании, 11 июля он сам приехал в следственный департамент МВД, чтобы дать необходимые пояснения.

Официально задержание не комментировали ни в банке, ни в правоохранительных органах.