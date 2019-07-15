Мурманский бизнесмен оставил свой внедорожник за 6 млн у гостиницы «Россия» на целую неделю. Вернувшись, не нашёл

Бизнесмен из Мурманска лишился нового внедорожника почти за 6 млн рублей, оставив его на неделю у гостиницы в Московском районе Петербурга.

По данным «Фонтанки», 42-летний мужчина обратился в полицию с заявлением ранним утром 14 июля. Он рассказал, что от дома 11 на площади Чернышевского (гостиница «Россия») пропал его серый внедорожник «Тойота Лэнд Крузер-200». Автомобиль был совсем новый, 2019 года выпуска, и стоил 5 млн 700 тыс. рублей.

В ГУ МВД по городу и области сообщили о том, что возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.