В Красном Селе подростки-угонщики смогли завести чужую машину без ключа, но тут же влетели в стену гаража

Попытка угона автомобиля закончилась обращением в больницу для двух подростков из Красносельского района Петербурга. Юные Бонни и Клайд не разобрались с управлением и въехали в стену гаража.

По данным «Фонтанки», детей – семиклассницу и шестиклассника – доставили в медучреждения вечером 14 июля. У девочки диагностировали ушибы и закрытую черепно-мозговую травму, у мальчика – ещё и перелом лобной кости. Когда полиция начала разбираться, в чём тут дело, оказалось, что попавшие в руки медиков школьники просто хотели покататься. У них хватило ума скрутить провода зажигания, чтобы завести чужую незакрытую «Дэу Нексию», но вот с коробкой передач и педалью газа они так и не разобрались. В итоге юные угонщики врезались в стену гаража на Пушкинском шоссе, 3.

По предварительной информации, за рулем была барышня. В гаражном кооперативе она находилась с сестрой и отцом, который выпивал и жарил шашлыки со своим приятелем. Знакомому отца и принадлежит разбитый автомобиль. Угнали его дети в тот момент, когда взрослые, отдыхая со спиртным, упустили подрастающее поколение из виду.