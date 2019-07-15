Кортеж Зеленского врезался в автобусы с детьми в Запорожской области. На обгон колонны пошел Volkswagen Transporter

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Запорожской области 14 июля. Три автомобиля столкнулись с несколькими автобусами, перевозившими детей, сообщает 15 июля «Страна.ua» со ссылкой на источники в управлении государственной охраны Украины.

По информации источников, кортеж направлялся в Киев из командировки. Самого Зеленского в момент столкновения в автомобиле не было, поскольку он отправился в столицу на самолете. В ДТП из кортежа президента попали три автомобиля — два внедорожника Volkswagen Touareg и микроавтобус Volkswagen Transporter службы безопасности главы государства.

По предварительным данным, виновником инцидента стал водитель микроавтобуса, нарушивший правила дорожного движения и обгонявший колонну автобусов с детьми, которых перевозил транспорт предприятия «АрселорМиттал Кривой Рог».

На фотографиях с места аварии видно, что на трассе стоят два столкнувшихся легковых автомобиля, неподалеку от них стоит микроавтобус Volkswagen Transporter с большой вмятиной на правой стороне. По той же стороне дороги расположен автобус без заметных повреждений, а впереди — съехавший в кювет второй автобус.

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Пресс-служба управления государственной охраны Украины позднее сообщила в Facebook, что в этой аварии пострадал лишь один автомобиль, принадлежащий ведомству.

«Автомобиля президента Украины среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении», — отметили в управлении.

Дети и водители не пострадали. На месте работают специальные службы.