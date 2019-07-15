Самолёт «Ямала» не долетел до Нового Уренгоя. Вместо этого он полтора часа кружил над Петербургом

Самолёт «Ямала», вылетевший рано утром 15 июля из Пулково в Новый Уренгой, час кружил над окрестностями Петербурга и вернулся в аэропорт.

Данные сервиса Flightradar24 свидетельствуют о том, что борт рейсом 846 авиакомпании «Ямал» должен был взлететь около 3:20, однако время перенеслось почти на час. После того, как самолёт Bombardier CRJ-200 оказался в воздухе, он за полтора часа совершил примерно 13 кругов над областью, а затем вернулся в Пулково, где и продолжает пребывать. На данный момент рейс значится отменённым.

«Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы авиакомпании.