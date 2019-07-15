Эксперимент по снятию денег в кассах магазинов хотят расширить на всю Россию

Эксперимент по снятию денежных средств на кассах в магазинах крупнейшие банки хотят провести во всех регионах страны. Об этом рассказал заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

По его словам, после расширения этого эксперимента, идею снятия наличных на кассе оценят в небольших деревнях, пишет 15 июля РБК со ссылкой на «Известия».

Торговые точки будут получать небольшую комиссию за проведение операции. Вводить подобный сервис планируется при совершении потребителем какой-либо покупки, так как магазинам иначе будет невыгодно проводить операции со снятием денежных средств.

Руководитель службы по защите прав потребителей Центробанка Михаил Мамута добавил, что регулятор поддерживает эту инициативу. Он полагает, что в первую очередь возможность снятия наличных должна быть доступна в отдаленных населенных пунктах страны, где у банков слабо развита банкоматная сеть.

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В феврале 2018 года «Ведомости» писали, что банки и платежные системы начали тестировать услугу снятия денег на кассах в магазинах. Среди них оказались Сбербанк, ВТБ и «Русский стандарт».