Торговля между Huawei и компаниями из США может возобновиться в ближайшие недели

Власти США могут начать выдавать американским компаниям лицензии для торговли с китайской Huawei в течение ближайших двух-четырех недель. Об этом на условиях анонимности рассказали в двух компаниях, поставлявших Huawei чипы до введения ограничений. По словам представителей этих компаний, в ближайшее время они планируют обратиться к властям за разрешениями, пишет 15 июля РБК со ссылкой на Reuters.

Сейчас компании из США могут продавать Huawei только оборудование, которое необходимо для поддержания работы уже действующих сетей, а также предоставлять обновления для программного обеспечения. Однако, если речь идет о новой продукции или сетях китайской компании, то компании из США не могут торговать с Huawei.

В июне президент США Дональд Трамп сообщил, что разрешит сделки, если они не угрожают нацбезопасности Штатов. В американском Минторге позже уточнили, что Huawei останется в черном списке, а для торговли с ней нужны будут специальные лицензии.

Однако общих критериев для выдачи или отказа в таких лицензиях пока нет, представитель Минторга США заявил агентству, что ведомство просматривает все лицензии и разбирается в том, какие из них соответствуют «интересам национальной безопасности».

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В 2018 году Huawei потратила на покупку компонентов для оборудования и гаджетов около $70 млрд, из которых $11 млрд получили американские компании, включая Intel, Qualcomm и Micron Technology, отмечает Reuters.

Минторг США внес Huawei в черный список и наложил на нее ограничения в мае, это произошло после того как Трамп подписал указ о введении чрезвычайной ситуации и расширении полномочий властей для защиты сетей связи — в документе говорилось о возможности блокировать транзакции между американскими и зарубежными компаниями.

Вашингтон неоднократно обвинял Huawei в производстве шпионского оборудования, а Трамп утверждал, что эта компания очень сомнительна с точки зрения безопасности. О смягчении ограничений президент США объявил после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что окончательно вопрос Huawei нужно решить в конце торговых переговоров США и Китая.