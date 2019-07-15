СМИ: Компания из Бахрейна хочет вложить полмиллиарда евро в Крым. Название держат в секрете

Некая инвестиционная компания из Бахрейна, название которой ее представители попросили не афишировать из-за риска санкций, может вложить в инфраструктурные проекты в Крыму €500 млн ($ 563,27 млн). Об этом 15 июля пишет РБК со ссылкой на газету «Известия», которой информацию рассказал представитель данной фирмы в Центральной и Восточной Европы Штефан Довина.

По его словам, в ближайшее время детали должны обсудить на встрече в Москве, а развер инвестиций будет зависеть от сферы деятельности. «К примеру, если мы приступим к реализации проектов в области строительства дорог или железнодорожной инфраструктуры, то инвестиции в Крым достигнут суммы в размере около €500 млн, а то и выше», — заявил Довина.

Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров сообщил газете, что бахрейнские бизнесмены несколько раз были в Крыму и после последних переговоров стороны подписали меморандум о сотрудничестве. По его словам, участников сделки и подробности нельзя раскрыть из-за возможных санкций.

В последний раз об интересе бахрейнских компаний к вложениям в Крым Довина заявлял в августе 2018 года. Тогда он сказал «Известиям», что инвесторы из Бахрейна и Китая готовы потратить более €100 млн ($112 млн) на строительство электростанций и других инфраструктурных проектов на полуострове.