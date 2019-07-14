Фанаты «Зенита» не отстояли своего в противостоянии с ОМОНом. Задержанного лишили футбола

После встречи ОМОНа и фанатов «Зенита» на «Газпром Арене» задержан один человек. Об этом «Фонтанке» сообщили в Управлении организации охраны общественного порядка 14 июля.

Нетрезвый болельщик доставлен в 71-й отдел полиции. В отношении него составлен протокол по статье 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Во время второго тайма футбольного матча «Зенита» с «Тамбовом» на «Газпром Арене» начался конфликт из-за того, что правоохранители задержали нескольких болельщиков за агрессивное поведение. Несколько десятков фанатов стали отбивать у ОМОНа своих. Сами фанаты в твиттере сообщали, что болельщиков в итоге отпустили.

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