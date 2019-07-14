Убийство из самоутверждения. Появилась новая версия расстрела следователя полиции вчерашним школьником из Петербурга

Мотивы убийства следователя полиции Евгении Шишкиной лежат в области незаконного оборота наркотиков, а не мошенничества с железнодорожными билетами, как считалось ранее. О новой версии пишет 14 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, смена следственной линии случилась после признаний 18-летнего недавнего школьника из Петербурга Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в посягательстве на следователя, и предполагаемого посредника – семнадцатилетнего ученика петербургской школы. Якобы они заявили, что убийство Шишкиной им через «даркнет» заказал торговец наркотиками за гонорар в миллион рублей. Абдулазизов будто бы взял заказ не из-за денег, а из необходимости самоутвердиться. А деньги оказались не такими уж большими. Их хватило на смартфон, приставку и подарки родителям и друзьям.

«Нарковерсия» целиком расходится с официальной. Следственный комитет связывал убийство и хакеров публично и даже просил общественность помощи в поиске преступника, напавшего в Петербурге на информатора Шишкиной.

Абдулазизов мог сам погибнуть при стрельбе по следователю, пишет газета. Переделанный под стрельбу боевыми патронами травматический пистолет дал осечку при третьем, контрольном, выстреле, и разрушился. Разлетевшиеся механизмы ранили юношу, благодаря чему криминалисты получили полный образец его ДНК.

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Изначально СК подозревал в организации убийства кого-то из лидеров группировки, похищавшей деньги у РЖД и других компаний через безналичную покупку билетов. Считающийся «мозгом» группы Ярослав Сумбаев был задержан в Грузии по просьбе России. Экстрадиция якобы приостановлена после новой волны напряженности между странами.

Евгению Шишкину убили в октябре прошлого года в Подмосковье. Она вела дело «билетных» хакеров.