«Бегу на свободу». Журналисты сняли попытку побега Соболь из ОВД на видео. Скрыться не удалось

Задержанная на акции за допуск кандидатов в депутаты Мосгордумы до выборов сотрудница ФБК Навального Любовь Соболь попыталась сбежать из ОВД «Лужники». Об этом вечером 14 июля сообщает «МБХ.Медиа».

Соболь и еще нескольких задержанных долгое время держали в автозаке возле ОВД. В итоге она просто из него вышла и попыталась покинуть территорию ОВД. Процесс побега запечатлен на видео.

«Бегу на свободу". Любовь Соболь убежала с территории ОВД, ее снова задерживают. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/ZiQDTdFYcQ — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 14 июля 2019 г.

Впрочем, далеко уйти Соболь не удалось — вскоре ее вновь задержали. Отметим, всего на столичной акции протеста, по данным «ОВД-Инфо», задержали 38 человек. Напомним, акция началась в Новопушкинском сквере, затем протестующие переместились к мэрии Москвы. После чего добрались до Мосгоризбиркома, где требовали встречи с главой ведомства Валентином Горбуновым. Тот сообщил, что находится на даче. Когда протестующие попытались устроить возле избиркома палаточный лагерь, начались задержания. Полиция зачастую действовала жестко.