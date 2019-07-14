Главный тренер «Зенита» Семак: У Заболотного конфликт интересов

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак вечером 14 июля на послематчевой пресс-конференции в Петербурге высказался по поводу будущего отдельных игроков, не проходящих в основной состав.

«Заболотный уже тренируется со второй командой. Есть конфликт интересов. Клуб занимается поиском нового клуба для Антона. Принимать решение будут его представители совместно с клубом. Мне хочется, чтобы этот конфликт разрешился как можно быстрее и с наименьшими потерями для него и для клуба. Он прекрасно тренируется, это футболист, который может помочь многим клубам РПЛ. Мне хочется, чтобы он играл как можно больше именно в Российской премьер-лиге», – заявил Семак.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хотел продать Заболотного в «Сочи». Однако южный клуб оказался не готов платить форварду столько же, сколько он получал в Петербурге. Из-за этого Заболотный отказался от трансфера. В результате игрок был переведен в «Зенит-2» до урегулирования конфликта.

Семак также рассказал, что Кристиан Нобоа находится в заявке на сезон, и пока он готовится вместе с командой.

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«Если будут варианты, то будет известно. Нобоа готовится к каждому матчу, когда будет нужно — выйдет и поможет. Что касается Краневиттера, то клуб подыскивает для него варианты трудоустройства. Пока его не заявляли для участия в РПЛ», — подчеркнул Семак.

Напомним, «Зенит» стартовал в чемпионате РПЛ 2019/20 с победы над «Тамбовом» со счётом 2:1. Голы за петербуржцев забили Александр Ерохин и Артём Дзюба.