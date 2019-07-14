«Скользкий счет наложил отпечаток на игру». Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Тамбовом»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак вечером 14 июля прокомментировал победу в первом туре чемпионата РПЛ против «Тамбова».

— Сложная игра, в первом тайме недостаточно остро атаковали, – заявил Семак на послематчевой пресс-конференции. – Во втором — быстро забили два мяча, но в середине пропустили. Скользкий счет наложил отпечаток на игру. В остальном пытаемся давать игровую практику тем, кто ее еще недостаточно набрал, тому же Барриосу. Мне понравилось, как Жирков и Дуглас взаимодействовали, оба находятся в хорошей форме. Что касается Дриусси, то по первому тайму сложно сказать, он хорошо смещался к центру поля, но не от него одного зависит острота в атаке. Во втором тайме чуть-чуть изменили построение игроков.

Напомним, «Зенит» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1. Голы за петербуржцев забили Александр Ерохин и Артём Дзюба.