«Зенит» оказался «Тамбову» не по зубам. Чемпион начал с победы над дебютантом

Хитрые перестроения, парад замен и неожиданный Анюков в программке к матчу: в воскресенье в Петербурге возобновился чемпионат страны по футболу. Чемпион-«Зенит» принимал новичка лиги из Тамбова и, пусть и со скрипом, но взял первые три очка в сезоне.

Естественно, перед началом матча много слов было сказано о стартовом составе «Зенита». Вильмар Барриос, который провел июнь в составе сборной Колумбии на Кубке Америки, присоединился к тренировочному процессу лишь за два дня матча с «Тамбовом», поэтому выбор тренерского штаба в центре поля был ограничен. В итоге Семак с коллегами выбрал следующих 11 футболистов: в воротах, несмотря на бенефис в игре за Суперкубок страны, вышел Андрей Лунев, в линии обороны — Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий и бразильский новичок команды Дуглас Сантос. Схему тренерский штаб не изменил: против «Тамбова» «Зенит» использовал чемпионскую расстановку 4-4-2. В центре поля выбор Семака пал на квартет в следующем составе: Себастьян Дриусси справа, Магомед Оздоев и Александр Ерохин в центре, Юрий Жирков внезапно вернулся на позицию флангового атакующего полузащитника. Дуэт нападающих на нынешнем этапе развития клуба безальтернативен: Артем Дзюба и Сердар Азмун.

Отдел спорта сознательно пристально последил за действиями Сантоса в первые 5 минут матча — бразилец действовал безошибочно. Также в глаза бросалось, с каким удовольствием Жирков вернулся в атаку. В начале первого тайма все наступление «Зенита» развивалось через левый фланг. Помимо грамотных действий на последней трети поля воспитанник тамбовского футбола не стеснялся бить из любых положений, что в современном футболе, скорее, редкость. Занятно, конечно, что на финишной прямой трудового пути Жирков оказался на той же позиции, на которой и начинал свою блистательную карьеру — на позиции атакующего игрока. Напомним, что защитником Жирков стал не от хорошей жизни: на эту роль его поставил Гус Хиддинк в сборной России по причине отсутствия классных левоногих футболистов с российским паспортом.

Неожиданно в середине первого тайма «Вираж» решил попрощаться с Александром Анюковым, который за день до того отправился в аренду в самарские «Крылья». Кричалка, несмотря на отсутствие бывшего капитана на стадионе, прозвучала удивительно к месту: незадолго до стартового свистка на «Газпром Арене» самарский клуб с Анюковым в составе обыграл дома ЦСКА со счетом 2:0. Трогательная деталь: судя по всему, переход правого защитника в родной клуб оформился стремительно, потому что в программке к матчу «Зенит»-«Тамбов» был размещен материал про Александра с заголовком «Здравствуйте, Александр Геннадьевич». Этот материал был посвящен Анюкову в новом тренерском качестве. Получилось, скорее, «до свидания». Насколько известно отделу спорта «Фонтанки», от идеи прощального матча отказался сам футболист.

«Тамбов» однозначно приехал в Петербург обороняться и точно сумел реализовать план на игру в дебюте матча. К 30 минуте «Зенит», по сути, не смог создать 100-процентных голевых моментов, а гости уверенно оборонялись ввосьмером.

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Тем не менее именно гости из Черноземья нанесли самый опасный удар первого тайма: защитники «Зенита» пытались оформить линию искусственного положения вне игры, получилось не очень, и Хазыр Аппаев, воспитанник майкопской «Дружбы», звонко пробил в штангу. Буквально через несколько минут Лунев был вынужден спасать ворота после удара из центральной зоны. 200 болельщиков в гостевом секторе оживились и зычным скандированием «Тамбов» напомнили, что они тоже присутствуют на стадионе.

В перерыве Семак с коллегами совершил 4 перестановки игроков на поле без каких-либо замен, и это немедленно сказалось на происходящем на поле. Жирков опустился в оборону, Сантос ушел в опорную зону, ближе к атаке перебрался Ерохин, а Дриусси сменил фланг.

Судя по всему, «Тамбов» к этой перестройке не был готов. Начало второго тайма осталось за петербургским клубом. За 2 минуты второй 45-минутки «Зенит» забил дважды. Сперва Сантос отдал блестящий пас в разрез на Жиркова, который в одно касание навесил на Ерохина. Александр пробил головой точно в угол. Идентичный гол через 60 секунд оформил главный футбольный герой прошлого сезона: после подачи Дриусси Дзюба тоже кивнул головой точно в угол.

«Зенит» мог оформлять и разгром в первые 5 минут второго тайма, но Себа пробил точно во вратаря Гиорги Шелия, а удар Дзюбы из-под Адесойе Ойеволе прошел мимо ворот. На трибунах точно сформулировали: стала видна разница между чемпионом страны и командой, дебютировавшей в элитном дивизионе. Вираж на радостях затянул классику про «доминируй-унижай».

Третий гол забил Иванович на 60 минуте, но арбитр Алексей Еськов взятие ворот отменил: Дриусси в этом эпизоде подыграл себе рукой.

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На 64 минуте тренерский штаб «Зенита» оформил первую замену: вместо Ерохина на поле вышел герой трансферной кампании Алексей Сутормин. С трибун показалось, что Александр остался не очень доволен заменой, ушел с поля у углового флажка и пошел на свое место на скамейке. Отметим, что сразу же после этого мини-демарша к полузащитнику подошел Семак и пожал руку.

На 71 минуте «Тамбов» неожиданно напомнил о себе: нигерийский нападающий Бенито, вышедший на замену, прошел полполя — к слову, наглядная иллюстрация расслабленности футболистов петербургского клуба — и пробил по центру ворот. Лунев не выручил. По мотивам событий в Суперкубке на трибунах стало слегка тревожно. Чтобы укрепить защитные порядки, Семак таки выпустил на поле Барриоса вместо Жиркова.

Под занавес матча тренерский штаб «Зенита» совершил третью замену: вместо откровенно уставшего Азмуна на поле вышел Эмилиано Ригони.

После игры Семак подвел итоги встречи: «Мне понравилось, как Жирков и Дуглас взаимодействовали, оба находятся в хорошей форме. [В перерыве] Ерохина выдвинули ближе к штрафной соперника, а Дугласа переместили к центру поля, он там смотрелся очень хорошо. Заболотный уже тренируется со второй командой. Есть конфликт интересов. Клуб занимается поисками нового клуба для Антона. Что касается Краневиттера, то клуб подыскивает для него варианты трудоустройства. Пока его не заявили для участия в РПЛ».

Главный тренер «Тамбова» Артур Григорян, один из самых экстравагантных специалистов лиги, на пресс-конференции подтвердил реноме: «Я прозевал один гол. Команда — два. Бывает, иногда задерживаюсь на минуту-полторы из раздевалки. Есть много причин. Одна из них простая — надо просто сходить в туалет. Мы показали зубы? Показ зубов не дает очков. У нас очень многонациональная команда. Возможно, самая многонациональная в РПЛ. У нас собраны сильные мужчины. Нужно показывать характер. Зубы показывать — это у дантиста».

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"