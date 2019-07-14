На Товарищеском встретились «Яндекс.Такси» и «Ауди». Двоих пострадавших в тяжелом состоянии увезли в больницу

Серьёзная авария произошла в Невском районе Петербурга вечером 14 июля. О ДТП на перекрёстке Товарищеского и Российского проспектов рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам горожан, около 21.00 столкнулись «Яндекс.Такси» и «Ауди». На опубликованных снимках видны разбросанные в разные стороны автомобили, асфальт залит пеной.

По информации группы «Дорожный инспектор», травмы получили два человека. В тяжёлом состоянии пострадавших госпитализировали.