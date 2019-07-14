В катастрофе вертолета в Подмосковье погиб инструктор, учивший Путина летать со стерхами

Стала известна личность одного из погибших в катастрофе близ деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья. Это президент Объединенной Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин. Информацию ТАССу вечером 14 июля подтвердили в организации, уточнив, что причина падения вертолета неизвестна.

Игорь Никитин был тем самым человеком, который учил президента России Владимира Путина управлять дельталетом перед знаменитым полетом со стерхами. Обучение президент проходил летом 2011 года. После этого пилота нашли журналисты.

Напомним, крушение частного вертолета произошло 14 июля, вертолет вылетал с аэродрома Шевлино в полусотне километров от столицы.