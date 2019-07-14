У «Водолаза Чебаненко» есть 14 часов, чтобы найти в Неве якорь атомного ледокола «Урал». Мореходов предупреждают об опасности

Спецоперация по поиску и подъему кормового якоря ледокола «Урал» назначена на начало рабочей недели в Петербурге. С помощью плавкрана водолазы вернут Балтзаводу собственность, временно утраченную при майском спуске судна на воду.

О водолазных работах у стапеля Балтийского завода сообщается на сайте ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря». Распоряжением капитана морского порта Александра Волкова поиск кормового якоря начнется в девять утра 15 июля и завершится через семь часов. Столько же времени, с 09.00 до 16.00, отведено и 16 июля. Привлекаются водолазное судно «Водолаз Чебаненко», плавкран СПК-1 «Демаг» и катер «Дионис».

«Мореплавателям соблюдать осторожность, при прохождении участка работ снижать скорость судна до минимальной», – предписывает капитан Волков.

14 июля в пресс-службе Балтзавода «Фонтанке» пояснили, что один из якорей остался на дне Невы после спуска ледокола «Урал» на воду. «Для остановки судна во время спуска используются два становых и один кормовой якоря, – рассказали на заводе. – Дальше судно перехватывают буксиры, якоря стравливаются (сбрасываются в воду). Два вытащили сразу, а кормовой зарылся в ил, и вот теперь его поднимают».

Атомный ледокол «Урал», третий по счету в проекте 22220, был заложен в 2016 году. В мае 2019-го спущен на воду. Церемония запомнилась шампанским от главы Центробанка и выходкой якорной цепи, которая отцепилась раньше времени и упала на стапель. Передача ледокола «Атомфлоту» запланирована на 2022 год. Строительство сопровождается ЧП: судно горело минимум дважды – в феврале и апреле этого года.