«Зенит» победил дебютанта премьер-лиги «Тамбов» в первом матче чемпионата

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч первого тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Тамбова», прошедший в воскресенье, 14 июля, на «Газпром Арене». Петербургский клуб выиграл со счётом 2:1.

Голы за «Зенит» забили Александр Ерохин (46 минута) и Артём Дзюба (48). «Тамбов» ответил точным ударом Ола Муйивы на 71 минуте.

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Таким образом, «Зенит», являющийся действующим чемпионом РПЛ, набрал первые три очка. Напомним, в составе петербуржцев дебютировал новичок Дуглас Сантос.

Для футбольного клуба «Тамбов» это первый сезон в элитном дивизионе российского футбола.