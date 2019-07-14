«Зенит» победил дебютанта премьер-лиги «Тамбов» в первом матче чемпионата
Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч первого тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Тамбова», прошедший в воскресенье, 14 июля, на «Газпром Арене». Петербургский клуб выиграл со счётом 2:1.
Голы за «Зенит» забили Александр Ерохин (46 минута) и Артём Дзюба (48). «Тамбов» ответил точным ударом Ола Муйивы на 71 минуте.
Все! 2:1! Начинаем новый чемпионат с победы! #ЗенитТамбов pic.twitter.com/IztSw3e4yJ— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) 14 июля 2019 г.
Таким образом, «Зенит», являющийся действующим чемпионом РПЛ, набрал первые три очка. Напомним, в составе петербуржцев дебютировал новичок Дуглас Сантос.
Для футбольного клуба «Тамбов» это первый сезон в элитном дивизионе российского футбола.