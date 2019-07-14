В Башкирии перевернулся автобус. Пятеро погибли, десятерых увезли в больницу

Пять пассажиров автобуса погибли в ДТП в Башкирии 14 июля.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные МЧС, авария произошла около 9 вечера по местному времени на 54 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Водитель автобуса «King Long XMQ» с 39 пассажирами не справился с управлением, транспорт опрокинулся.

Пять человек погибли. Сначала сообщалось о ещё пятерых пострадавших. Позже РИА «Новости» написали, что 10 человек доставлены в больницу.