На матче «Зенит» – «Тамбов» фанаты отбивали своих у омоновцев. Попытка оказалась успешной

Столкновение между фанатами «Зенита» и сотрудниками ОМОНа произошло во втором тайме футбольного матча с «Тамбовом» на «Газпром Арене» в воскресенье, 14 июля. Конфликт начался из-за того, что правоохранители задержали нескольких болельщиков из-за агрессивного поведения.

В перерыве настоящая дичь. Нескольких болельщиков «Зенита» ОМОН забрал в автобус, пытаются отбить pic.twitter.com/Z3shLD6Uh5 — Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) 14 июля 2019 г.

В ответ на это пара сотен фанатов начала попытки отбить своих. Обстановка накалилась до предела. При попытке вытащить молодых людей через заднюю дверь автозака пострадала женщина, сообщают очевидцы.

Прилетело женщине, которая открыла дверь. Жесть pic.twitter.com/TITfwR1hnv — Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) 14 июля 2019 г.

В числе людей, противостоявших фанатам, были замечены сотрудники службы безопасности «Зенита». В итоге омоновцы все-таки выпустили задержанных. "Но два гола несколько сотен болельщиков пропустили", – пишут в твиттере.