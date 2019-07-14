Во дворе Мосгоризбиркома жестко разогнали протестующих. Задержаны Яшин, Соболь и еще десятки человек

Полиция вечером 14 июля провела жесткий разгон протестующих возле здания Мосгоризбиркома. СМИ сообщают о задержаниях десятков человек — в том числе журналистов и организаторов акции. В частности, в автозаки отправились Любовь Соболь и Илья Яшин — оппозиционные политики, которым было отказано в допуске на выборы в виду якобы высокого процента брака среди собранных подписей. В автозак отправился и корреспондент телеканала "Дождь" Алексей Коростелев.

Начался жесткий разгон акции возле Мосгоризбиркома pic.twitter.com/xE8dKlmodO — Денис Стяжкин (@styazshkin) 14 июля 2019 г.

Незадолго до этого участники акции, которых было, по разным оценкам, около 1000 человек, начали ставить палатки, привезенные Соболь. Однако действия полиции, предупредившей о незаконности акции, были решительными, и люди, по свидетельствам СМИ, вскоре перестали сопротивляться. Уже находясь за пределами двора, они продолжают скандировать, что «Россия будет свободной» – традиционный лозунг оппозиции на уличных акциях.

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Жесткий разгон у избиркома. У Собянина сдали нервы. Я в автозаке; здесь человек двадцать, в том числе кандидаты в депутаты Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина. pic.twitter.com/JYejKFTsGj — Илья Яшин (@IlyaYashin) 14 июля 2019 г.

Полиция с народом.

Чувствую ненависть. pic.twitter.com/W5RQuxEwse — мила и менты (@ya0sno) 14 июля 2019 г.

Некоторые из задержанных жалуются на травмы, полученные в ходе задержания – якобы у одного из них подозрение на сотрясение мозга. Ранее участники акции потребовали встречи с Валентином Горбуновым, главой Мосгоризбиркома. Однако тот передал, что находится на даче.