Китайский стартап научил искусственный интеллект распознавать собак по отпечатку носа

В скором времени не только людей будут различать по отпечаткам пальцев — отпечатки носа собак оказываются таким же уникальным «паспортом», который позволит определить, что за животное стоит перед камерой. О новой нейросети, созданной в Поднебесной, сообщает 14 июля The Verge.

Компания разработчик — Megvii — хорошо известна в Китае, поскольку, занимаясь распознаванием лиц людей, сотрудничает с государственной сетью видеонаблюдения. Поэтому и новому направлению их работы пророчат будущее на службе у властей. Например, искусственный интеллект поможет определить, каких собак выгуливают без намордников, а то и вовсе отпускают одних, а потом прислать владельцу штраф.

Зарегистрировать свою собаку в приложении можно будет, просто сделав ее фотографию с нескольких ракурсов. Точность работы приложения составляет 95%, нейросеть тренировали на 15 тысячах изображений домашних животных.