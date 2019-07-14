В Петербурге угонщики не смогли спрятать свой «Мерседес». Охота на чужой «Киа» привела в суд

Подозреваемых в угонах арестовал Василеостровский районный суд 14 июля. Напарники в своём деле использовали схему с подстраховкой, именно это и привело к ним полицию. «Мерседес» оказался слишком приметным.

По данным «Фонтанки», в конце июня у петербурженки исчез припаркованный на проспекте КИМа Hyundai Tucson. Оперативники уголовного розыска Василеостровского района изучили записи с камер наблюдения. На видео пропавший автомобиль сопровождал «Мерседес Е 200». Угонщики используют подстраховочный транспорт для непредвиденных обстоятельств. В случае погони водитель пересаживается на него и нажимает на газ. Обычно в машине сопровождения предусмотрена крупная сумма денег.

«Мерседес» на пару недель стал объектом внимания полицейских. В ночь на 12 июля автомобиль показался в Выборгском районе. Приехавшие на нём уроженцы Таджикистана покусились на чужую «Киа», но пополнить автопарк им не дали. 28-летнего и 30-летнего уроженецев Таджикистана задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В объединённой пресс-службе судов Петербурга отметили, что задержанные арестованы до 12 сентября.