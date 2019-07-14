Перед парадом ВМФ пройдут четыре репетиции. Капитан морского порта запретил прогулки и развлечения на Неве

По меньшей мере четыре тренировки пройдут в Петербурге в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду. Одна из репетиций выпадает на будний день, она предусматривает внеплановую разводку мостов.

Изменения в режиме движения судов в акватории Большой Невы зафиксированы распоряжением капитана морского порта. Документ размещен на сайте ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря», он вводит запрет на «плавание маломерных судов, спортивных парусных судов, судов рыбопромыслового флота, прогулочных судов и гидроциклов».

16 и 19 июля остановится движение с 01.30 до 05.30 на главном фарватере от Малого Кронштадтского рейда до Благовещенского моста, а с 10.00 до 18.00 в эти же дни — от буя осевого Кронштадтского корабельного фарватера до Благовещенского моста. Малая Нева будет открыта.

Дневные репетиции пройдут 21 июля и 25 июля. Зарезервирована еще одна дата, 26 июля. В эти дни, а также 28 июля (когда состоится сам парад) с 07.00 до 18.00 запрещено движение маломерных судов на главном фарватере от буя осевого Кронштадтского корабельного фарватера до Благовещенского моста и внутренней акватории Большой Невы. График внеочередной разводки мостов пока не обнародован.

Парад в честь дня военно-морского флота пройдет в последнее воскресенье июля, 28-го числа. В Петербург уже начали прибывать его участники. Этой ночью морским портом запланирован приход 17 противодиверсионных, малых десантных, речных артиллерийских катеров, тральщиков и малого ракетного корабля «Пассат». Накануне в Кронштадт пришли 9 кораблей, среди них подлодка «Владикавказ» и БДК «Минск». Минобороны анонсировало, что в смотре примет участие атомный подводный ракетный крейсер «Орел». Возглавлять парадный строй на Неве будет реплика первого корабля Балтфлота «Полтава». За неделю на борт деревянного парусника поднялись около 5 тысяч посетителей, об этом 14 июля сообщает Минобороны.