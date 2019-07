Близ второго по величине аэропорта на севере Швеции штопором рухнул самолет. Девять человек погибли

В авиакатастрофе на севере Швеции, к югу от аэропорта Умео погибли девять человек. Крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, который перевозил парашютистов.

В самолет помещаются восемь пассажиров и пилот, уточняют местные СМИ. «Я живу прямо у аэропорта, поэтому привык к звукам взлета и посадки самолетов, но это был звук, какого я раньше не слышал», – рассказал 14 июля изданию Aftonbladet свидетель катастрофы и автор видео, разошедшегося по мировой прессе, 16-летний житель города по имени Аксель. В момент происшествия он сидел диване, но успел выйти и начать снимать происходящее на телефон. Авария произошла около 15:20 по московскому времени, ее причины пока неизвестны.

#BREAKING video: Moment a plane crashed in Sweden: 9 killed in plane crash near Ume? pic.twitter.com/0rgeBclo1b