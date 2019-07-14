Происшествия
Близ второго по величине аэропорта на севере Швеции штопором рухнул самолет. Девять человек погибли
В авиакатастрофе на севере Швеции, к югу от аэропорта Умео погибли девять человек. Крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, который перевозил парашютистов.
В самолет помещаются восемь пассажиров и пилот, уточняют местные СМИ. «Я живу прямо у аэропорта, поэтому привык к звукам взлета и посадки самолетов, но это был звук, какого я раньше не слышал», – рассказал 14 июля изданию Aftonbladet свидетель катастрофы и автор видео, разошедшегося по мировой прессе, 16-летний житель города по имени Аксель. В момент происшествия он сидел диване, но успел выйти и начать снимать происходящее на телефон. Авария произошла около 15:20 по московскому времени, ее причины пока неизвестны.
#BREAKING video: Moment a plane crashed in Sweden: 9 killed in plane crash near Ume? pic.twitter.com/0rgeBclo1b— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 14 июля 2019 г.
Как сообщает полиция города, ведущая онлайн-трансляцию развития событий на своем сайте, в настоящее время территория оцеплена, проводятся следственные мероприятия.
Справка:
Аэропорт Умео — второй по пассажирообороту в Северной Швеции и шестой в Швеции. В городе Умео проживает порядка 80 тысяч человек, там работает крупнейший в северной Швеции университет с госпиталем, населенный пункт является центром медицинских исследований.
Основанный в начале XIV века город на берегу Ботнического залива, Умео в 2014 году выбирался одной из культурных столиц Европы. Оттуда родом известная шведская пост-метал-группа Cult of Luna.