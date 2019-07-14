Следователи проверяют неаккуратную посадку самолета в Саратове. «Як-42» выкатился за пределы ВПП

Пассажирский самолет Як-42 рейса «Сургут — Саратов» 14 июля около 16.40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту прибытия. Как сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ, на борту находились 110 пассажиров и 8 членов экипажа, никто из них не пострадал.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По предварительной информации, самолет не поврежден. Причины инцидента пока неизвестны.