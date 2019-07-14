Число задержанных в Париже достигло 175. «Желтые жилеты» отмечают День взятия Бастилии

Акция «желтых жилетов», приуроченная ко Дню взятия Бастилии, привела к массовым столкновениям с полицией. Префектура полиции Парижа сообщила на 18.00 по московскому времени о 175 задержанных. Причины, по которым эти люди попали в участки, различны: незаконное ношение оружия, насильственные действия по отношению к представителям властей, участие в незаконной акции, порча частного имущества.

Как сообщает Le Monde, днем 14 июля противостояние «желтых жилетов» с полицией проходило «лицом к лицу» – хотя протестующие и не носили сегодня своей характерной флюоресцентной одежды. Они жгли мусорные баки и пытались строить баррикады из ограждений. Полиция неоднократно применяла слезоточивый газ против манифестантов.

La situation est tr?s compliqu?e ? g?rer au beau milieu d'un tel dispositif pour les FDO. Un commissaire a m?me perdu son sang froid face ? des #giletsjaunes. #14juillet pic.twitter.com/dHzrFPHX4D — Pierre Tremblay (@tremblay_p) 14 июля 2019 г.

Первые стычки начались после того, как активисты освистали президента Франции Эммануэля Макрона, пришедшего на парад по случаю праздника. Задержание трех лидеров протеста адвокат одного из них, Жерома Родригеса, назвал «очевидным арестом политических оппонентов».

Движение «желтых жилетов» появилось в конце 2018 года и было так названо по форме светоотражающей одежды, которую носят участники. Первоначально протестующие выступали против повышения цен на топливо, однако затем их требования дошли до отставки президента.