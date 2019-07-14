«Гони по-хорошему». На Рижской прыткий фальшивомонетчик скрылся от полиции в чужой машине. По пути он отстреливался

Фальшивомонетчик проявил прыть в Красногвардейском районе Петербурга. Почувствовав приближающуюся угрозу несвободы, начал отстреливаться, потом залез в чужой транспорт. Скрыться преступнику невольно помог горожанин, чья машина оказалась на пути злоумышленника.

Как стало известно «Фонтанке» 14 июля, около 14.30 оперативники экономической полиции Петроградского района застали на улице Рижской фальшивомонетчика. Задержать его планировалось с поличным, при расплате поддельными купюрами.

Делец заметил скопление людей в штатском, нутро подсказало, где они работают. На то, чтобы скрыться, не потеряв лицо, уже не оставалось ни времени, ни запаса спокойствия. Мужчина рванул вперёд, полицейские сиганули за ним. В сторону догоняющих прогремело несколько выстрелов, но никого не задело.

Беглец приметил припаркованный «Фольксваген» с водителем, запрыгнул на переднее пассажирское кресло. Автомобиль скрылся.

Номер машины сотрудники полиции запомнили. Владелец транспорта оказался не связан с преследуемым. Очевидно, внезапный пассажир продемонстрировал оружие и намекнул: «Гони по-хорошему». Петербуржец погнал. Оперативники ищут исчезнувшего.