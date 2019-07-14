Новичок «Зенита» Сантос сыграет с «Тамбовом» с первых минут

Футбольный клуб «Зенит» назвал стартовый состав на матч первого тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Тамбова». Игра пройдет в воскресенье, 14 июля, в Петербурге на «Газпром Арене».

Отметим появление со старта одного из двух новичков этого лета – бразильца Дугласа Сантоса. «Зенит» купил его у «Гамбурга» за 12 млн рублей.

С первых минут на поле выйдут: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артём Дзюба.

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В запасе остались: Михаил Кержаков, Николай Рыбиков, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Денис Терентьев, Вильмар Барриос, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Леон Мусаев, Роберт Мак, Алексей Сутормин, Лука Джорджевич.

Матч начнётся в 19:00 по московскому времени.