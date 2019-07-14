«Горбунов, копай сюда!» Акция протеста в Москве продолжается, оппозиционеры хотят видеть главу Мосгоризбиркома

Участники акции протеста в Москве заявили, что не уйдут от здания Мосгоризбиркома, пока их не примет глава ведомства Валентин Горбунов. Как пишут «Ведомости», тот передал через своего представителя политику Илье Яшину, что находится на даче.

Народ рассосредоточился по всему кварталу. Людей очень много. pic.twitter.com/Y5klRC2cQP — Constantine (@CKonovalov) 14 июля 2019 г.

14 июля в столице продолжается акция с требованием зарегистрировать на выборах независимых кандидатов. После того, как толпа выяснила, что Горбунов якобы «на своем огороде», люди начали скандировать: «Мы важнее картошки!», «Горбунов, копай сюда!»

Акция около Мосгоризбиркома длится уже больше часа, но никто не расходится. Люди кричат: «избирком — позор России». Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/Vplwkr0Sr1 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 14 июля 2019 г.

Напомним, акция началась в Новопушкинском сквере, продолжилась у мэрии Москвы, а в итоге переместилась к Мосгоризбиркому. До сих пор обошлось вообще без задержаний. Напомним, до выборов в Мосгордуму массово не допускают оппозиционеров. Накануне Любовь Соболь из Фонда борьбы с коррупцией Навального объявила из-за этого голодовку.