Навигационная спутниковая система Евросоюза вышла из строя. Но этого почти никто не заметил

Глобальная спутниковая система Galileo, над созданием которой уже много лет работает Европейское космическое агентство, вышла из строя. На странице, отслеживающей работу спутников, напротив практически каждого 14 июля появилась метка о неработоспособности.

Еще 11 июля на сайте сервис-центра европейской спутниковой системы навигации было опубликовано объявление, что пользователи могут столкнуться с ухудшением работы сервиса из-за недостаточности сигнала, и использовать его можно пока лишь «на свой риск». Когда перебои закончатся, в сервис-центре не уточняют, предлагая ожидать дальнейших уведомлений.

Нынешний сбой, как сообщается, коснулся работы всех спутников системы.

«Смешно, «Галилео» лег, и никто не заметил, – пишет пользователь твиттера Thomas Zehetbauer. – Если бы так вылетела GPS, улицы были бы полны людей, неспособных найти свой дом».

Реклама



Основных действующих спутниковых систем в мире три: GPS, ГЛОНАСС и французская система DORIS. Китайская BeiDou и европейская Galileo относятся к находящимся в процессе создания.

Считается, что, в отличие от американской GPS и российской ГЛОНАСС, система «Галилео» не контролируется национальными военными ведомствами. Первый запуск ее спутника состоялся в 2011 году, к 2020 году их должно стать 30. В настоящее время на орбите их находится 28, из которых 2 уже завершили свою работу.