«Насилие и Чечня – это слова, совершенно обратные по смыслу». Чеченский министр считает домыслами информацию о похищенной девушке

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров заявил 14 июля в интервью «Говорит Москва», что разберется в ситуации с девушкой, которую якобы насильно увезли из столицы, чтобы выдать замуж.

«Насилие и Чечня – это слова, совершенно обратные по смыслу и содержанию. Никакого насилия в Чеченской Республике нет, тем более, в отношении девушек, которые не хотят за кого-то выходить замуж. В этой ситуации мы разберёмся. «Медиазона» – это не тот ресурс, который может судить о том, что происходит в Чеченской Республике. Чеченская Республика не приемлет средневековых проявлений. Я почти абсолютно уверен в том, что это домыслы. Насильно у нас женщин замуж не выдают», – сказал Умаров.

Напомним, ранее «Медиазона» написала о том, как двадцатилетнюю чеченку вывезли против ее воли из Москвы на родину. Там ее якобы планируют насильно выдать замуж. Полицейские отказались помогать активистам, которые пытались освободить девушку.