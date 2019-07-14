«Не исключено, что он там со времен аварии». В зоне отчуждения Чернобыля, куда собрались водить туристов, нашли радиоактивный грузовик
В зоне отчуждения Чернобыля обнаружили грузовик с сильно повышенным радиационным фоном. Об этом 14 июля сообщается в Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
В комментариях уточняют, что перевернутый «ЗИЛ», скорее всего, находится в таком состоянии со времен аварии.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Чернобыле будет создан «зеленый коридор» для туристов.
Справка:
Интерес к Чернобылю как туристическому объекту усилился после одноименного сериала от HBO. Агентство Reuters в начале июня сообщало о 40% росте интереса путешественников к этому направлению.
Авария на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок. В результате территория в радиусе 30 километров подверглась радиоактивному заражению, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и с населением 2,6 миллиона человек, 46,5 тысячи квадратных километров территории Белоруссии (23% от общей площади). Общая площадь радиационного загрязнения Украины составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях.