«Не исключено, что он там со времен аварии». В зоне отчуждения Чернобыля, куда собрались водить туристов, нашли радиоактивный грузовик

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Интерес к Чернобылю как туристическому объекту усилился после одноименного сериала от HBO. Агентство Reuters в начале июня сообщало о 40% росте интереса путешественников к этому направлению.

Авария на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок. В результате территория в радиусе 30 километров подверглась радиоактивному заражению, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и с населением 2,6 миллиона человек, 46,5 тысячи квадратных километров территории Белоруссии (23% от общей площади). Общая площадь радиационного загрязнения Украины составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях.