Бывший гитарист Smokie Крис Норман прервал выступление на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» из-за плохого звука

На фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» в Ледовом дворце произошел конфликт из-за качества звука. Британский рок-музыкант, певец и гитарист классического состава Smokie Крис Норман прервал свое выступление 13 июля, объяснив свой поступок тем, что звук невыносим. Хотя спустя некоторое время артист на сцену вернулся, его поступок запомнился аудитории.

«Вчера вышел небольшой шкандаль: Крис Норман ушел в середине песни со словами на бритише «звук у вас плохой, товарищи», но потом вышел и заново отыграл, еще и язык показал», – вспоминает одна из слушательниц концерта, Юлия (орфография и пунктуация оригинала).

«Этот чувак, Крис Норман, в середине второй песни попросил музыкантов остановиться, – рассказывает другой слушатель, Игорь Крафт. – Stop it. Stop it! Выждал паузу и сказал что-то вроде It was ... и свалил со сцены, настолько его великобританское ухо резал звук в Ледовом. Какое-то время на сцене солировал гитарист, а Криса, видимо, уговаривали в гримерке. Вернувшись, он начал петь свою программу из двух песен заново, как ни в чем не бывало. Хотя кто знает, о чём он думал, так далеко от родного дома, где Норман собирает большие стадионы».

Напомним, международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» проходил в Петербурге с 11 по 13 июля на сцене Ледового дворца. Среди заявленных певцов были звезды российской эстрады, а также, на последнем концерте, посвященном 40-летию группы «Земляне», зарубежные артисты — Mark Farner, Bonnie Tyler и Chris Norman.