Под Петербургом задержали любителя стрелять по отдыхающим. Одна пуля пробила лодку, вторая — ушла в пятку

Предполагаемого стрелка, упражнявшегося в меткости на отдыхающих во Всеволожском районе Ленобласти, задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД 14 июля.

Накануне в полицию обратился 34-летний мужчина, который рассказал о стрельбе на озере Круглое. Участники событий поделились в социальных сетях подробностями произошедшего. Взрослые вместе с двумя четырёхлетними детьми катались на лодке субботним вечером. Из леса начали стрелять.

«Одна пуля пролетела у детей над головами, вторая пуля пробила лодку ПВХ и попала мужчине в пятку. Мы кое-как добрались до берега на оставшемся надутом дне лодки. В лодке обнаружили пулю 16 калибра», — написали очевидцы.

По подозрению в стрельбе полицейские задержали 58-летнего мужчину.