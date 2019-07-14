Анна Нетребко залезла петь на стол во время приема в Баден-Бадене

Певица Анна Нетребко совершила дерзкий поступок во время праздничного ужина в Баден-Бадене. Во время исполнения арии Мюзетты из оперы Пуччини "Богема" она, прикрывая карнавальной маской лицо, переместилась на высоченных шпильках и в мини-юбке с пола на стол. А потом 14 июля похвасталась совершенным в своем официальном инстаграме.

«Веселый сюрприз для интенданта фестиваля в Баден-Бадене Андреаса, который после многих лет оставляет свой пост! – пояснила свой поступок Анна. – Потрясающий человек, которого я знаю более 20 лет! Искренне любящий музыку и артистов! Спасибо за все! Мы тебя любим!»

Хотя на видеозаписи видно, что не все за праздничным были готовы к такому рисковому номеру — кто-то пытался страховать певицу, другие спешно убирали бокалы с ее пути, – но сам виновник торжества поддержал ее поступок и сам влез на стол, чтобы поблагодарить звезду за выступление.