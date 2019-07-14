Анна Нетребко залезла петь на стол во время приема в Баден-Бадене
Певица Анна Нетребко совершила дерзкий поступок во время праздничного ужина в Баден-Бадене. Во время исполнения арии Мюзетты из оперы Пуччини "Богема" она, прикрывая карнавальной маской лицо, переместилась на высоченных шпильках и в мини-юбке с пола на стол. А потом 14 июля похвасталась совершенным в своем официальном инстаграме.
«Веселый сюрприз для интенданта фестиваля в Баден-Бадене Андреаса, который после многих лет оставляет свой пост! – пояснила свой поступок Анна. – Потрясающий человек, которого я знаю более 20 лет! Искренне любящий музыку и артистов! Спасибо за все! Мы тебя любим!»
Funny surprise for our dear Andreas M?lich- Zebhauser farewell party in Baden Baden! You are amazing Intendant who really love music and artists! And we Love you back! ?????? Thank you for all this years! Веселый сюрприз для интенданта фестиваля в Баден Бадене Андреаса , который после многих лет оставляет свой пост! Потрясающий человек, которого я знаю более 20 лет! Искренне любящий музыку и артистов! Спасибо за все! Мы тебя любим! ???????
Хотя на видеозаписи видно, что не все за праздничным были готовы к такому рисковому номеру — кто-то пытался страховать певицу, другие спешно убирали бокалы с ее пути, – но сам виновник торжества поддержал ее поступок и сам влез на стол, чтобы поблагодарить звезду за выступление.