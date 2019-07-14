«Регистрируй!» Участники протестной акции в столице дошли до Мосгоризбиркома и не хотят уходить
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму после мэрии решили идти в Мосгоризбирком. Несмотря на старания полиции, им удалось дойти до этого здания, передает 14 июля «ОВД-инфо».
Сотрудники полиции выстроились в цепь перед демонстрантами и не дают им пройти в здание. Собравшиеся скандируют «Регистрируй!», «Мы здесь власть!» и хлопают в ладоши. По различным оценкам, возле Мосгоризбиркома собрались около 800-1500 человек. Они требуют допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов. Представительница ФБК Навального Любовь Соболь заявила, что не собирается уходить, пока ее не зарегистрируют.
У Мосгоризбиркома pic.twitter.com/MHXg6shrhs— Смирнов (@sssmirnov) 14 июля 2019 г.
Полицейские требуют от протестующих разойтись, однако силу пока не применяют. Журналисты сообщают, что на прилегающих улицах скапливаются автозаки. Напомним, до выборов в Мосгордуму массово не допускают оппозиционеров. Накануне Любовь Соболь из Фонда борьбы с коррупцией Навального объявила из-за этого голодовку.