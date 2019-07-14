«Регистрируй!» Участники протестной акции в столице дошли до Мосгоризбиркома и не хотят уходить

Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму после мэрии решили идти в Мосгоризбирком. Несмотря на старания полиции, им удалось дойти до этого здания, передает 14 июля «ОВД-инфо».

Сотрудники полиции выстроились в цепь перед демонстрантами и не дают им пройти в здание. Собравшиеся скандируют «Регистрируй!», «Мы здесь власть!» и хлопают в ладоши. По различным оценкам, возле Мосгоризбиркома собрались около 800-1500 человек. Они требуют допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов. Представительница ФБК Навального Любовь Соболь заявила, что не собирается уходить, пока ее не зарегистрируют.

Полицейские требуют от протестующих разойтись, однако силу пока не применяют. Журналисты сообщают, что на прилегающих улицах скапливаются автозаки. Напомним, до выборов в Мосгордуму массово не допускают оппозиционеров. Накануне Любовь Соболь из Фонда борьбы с коррупцией Навального объявила из-за этого голодовку.