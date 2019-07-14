Застрявшие в Бургасе петербуржцы вернутся только спустя двое суток или альтернативными путями

Прояснилась судьба петербургских туристов, застрявших в аэропорту Бургаса с вечера 13 июля из-за неисправного самолета.

В компании «Балкан экспресс», телефон которой указан на сайте Bulgaria Air для оперативной связи, «Фонтанке» 14 июля пояснили: тем туристам, которые могут себе позволить остаться в Болгарии еще на два дня, будет предложено улететь домой 16 июля в 18.30 их чартерным рейсом. Остальным рекомендуют обращаться по горячей линии компании для поиска альтернативных вариантов. На официальном сайте перевозчика сказано, что желающим могут быть предоставлены возможности перелета другими компаниями.

Напомним, самолет в Петербург должен был вылететь накануне в 19.46. Борт Bulgaria Air сначала на четыре часа задержали, потом людей посадили в самолет, где те провели два часа, затем он был отменен. Около шести утра туристов разместили по отелям.

К слову, многострадальные путешественники попали не только под отмену рейса, но и под природный катаклизм. По данным болгарского телеканала NOVA, утром 14 июля семь самолетов, прибывающих в болгарский город Бургас, были перенаправлены в Варну из-за непогоды. Речь идет о рейсах, которые должны были приземлиться на курорте с 8.40 до 10.00.