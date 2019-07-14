Рабочая неделя начнётся в Петербурге с тепла, к среде синоптики снова обещают дожди

Синоптики обещают Петербургу тёплую, но не полностью солнечную неделю.

Как прогнозирует Северо-Западный гидрометцентр, 15 июля, в понедельник, в Северной столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый. Днём температура воздуха прогреется до +20 градусов, ночью похолодает до +9, в пригородах возможно до +6.

Тёплая погода сохранится в городе в течение всей рабочей недели. Начало трудовых будней обещает быть солнечным, со среды небо затянет и начнутся дожди.