Кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко призвал оставить Александра Беглова в бюллетене одного

Депутат Госдумы от КПРФ, кандидат в губернаторы Петербурга Владимир Бортко призвал остальных конкурентов врио главы города Александра Беглова объединиться и снять свои кандидатуры с выборов. Поступить так он предлагает в случае, если власти не откажутся от идеи организовать избирательные участки за пределами Петербурга — в Псковской и Ленинградской областях. Это заявление Владимир Бортко сделал с трибуны согласованного митинга против фальсификаций на выборах, который петербургская КПРФ провела на площади Ленина 14 июля.

Хотя митинг был официально посвящен «произволу» во время муниципальной кампании, Владимир Бортко обратил внимание и на губернаторские выборы, раскритиковав городские власти за решение дать избирателям возможность голосовать за пределами Петербурга. На прошлой неделе «Фонтанка» писала о том, что петербургские власти создадут втрое больше участков за пределами города, чем планировали, вызвав тем самым опасения у оппозиции.

«Фальсификация готовится уже сейчас. Я с этой трибуны призваю себя и своих коллег-конкурентов, Надежду Тихонову и Михаила Амосова, не избираться, если будут выборы во Пскове. Потому что их результат предрешен. Мы должны прекратить это безобразие», – заявил режиссер.

Еще одно требование прошедшего на площади Ленина митинга – «прекратить травлю» Павла Грудинина, владельца подмосковного совхоза имени Ленина, баллотировавшегося в 2018 году в президенты России от КПРФ. Ранее стало известно, что Грудинин может лишиться большей части акций совхоза: получить пакет через суд пытается предприниматель Владимир Палихата. Акции в поддержку Павла Грудинина коммунисты провели накануне в Москве и других городах. Столичный митинг, по оценкам организаторов, собрал около 7 тысяч человек.