Летающий автоматчик, задержания «желтых жилетов» и 750 тысяч евро на воздух. Париж празднует День взятия Бастилии

Во французских городах отмечается День взятия Бастилии. На Елисейских полях 14 июля прошел парад при участии президента страны Эммануэля Макрона и высоких гостей, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.

По подсчетам Le Monde, в нем приняли участие 4299 военнослужащих, 169 транспортных средств, 67 самолетов и 40 вертолетов (в том числе 17 европейских), а также 237 лошадей — что обошлось французским налогоплательщикам в 3,5 миллиона евро (примерно как и год назад). Небо над французской столицей окрасилось в цвета французского флага.

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Среди тех, кто показал свое мастерство, – Фрэнки Запата, известный на весь мир спортсмен, летающий на флайбордах. В этот раз он пилотировал свое устройство с винтовкой в руках на высоте нескольких десятков метров.

При этом на День взятия Бастилии были анонсированы акции «желтых жилетов» — СМИ сообщают о задержании активистов и применении слезоточивого газа в ответ на попытки протестующих строить баррикады из заграждений.

По подсчетам Le Figaro, всего над Францией вечером 14 июня взлетит 15 тысяч фейерверков. 35-минутное шоу над одним только Парижем обойдется в 750 тысяч евро.