Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму дошли до мэрии. Яшин выступает на фоне Ленина

Протестующие, которые требуют допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов, дошли до здания московской мэрии на Тверской улице в столице. Об этом 14 июля сообщает «ОВД-инфо».

По различным подсчетам, в акции принимают участие от 500 до 1000 человек. Официально она была заявлена как «встреча с депутатами», так что, по замыслу организаторов, согласования и не требуется. Однако полиция требует от собравшихся разойтись, пока не применяя силу. Оппозиционер Илья Яшин выступил на фоне Владимира Ленина, требуя допустить всех независимых кандидатов до выборов. Также участники акции по очереди стучат в дверь мэрии и требуют от Собянина выйти к собравшимся. Впрочем, организаторы уже заявили, что лучше побыстрее разойтись, пока не начались задержания. Акции протеста собираются продолжить, собираться будут на Трубной площади.

Участники акции по очереди стучат в двери мэрии. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/nzdh4h8pIu — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 14 июля 2019 г.

Напомним, до выборов в Мосгордуму массово не допускают оппозиционеров. Накануне Любовь Соболь из Фонда борьбы с коррупцией Навального объявила из-за этого голодовку.