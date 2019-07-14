Ветка многовекового дерева придавила 19 человек в Азербайджане. Среди пострадавших двое россиян

Девятнадцать человек, среди которых двое россиян, получили травмы при падении сломавшейся ветки многовековой чинары во дворе Ханского дворца в азербайджанском городе Шеки 14 июля.

Как сообщает РИА Новости, четверо госпитализированы в больницу в тяжёлом состоянии. Среди пострадавших двое граждан РФ, пятеро граждан Сирии . Их состояние медики оценивают как стабильное. Ветка чинары, посаженной в 1530 году, сломалась из-за проливного дождя.

Дворец Шекинских ханов был построен в 1761-1762 годах как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада. Сооружение является одним из самых значимых и ценных памятников Азербайджана.